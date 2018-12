London

Der britische Starkoch Jamie Oliver (43) hat ein Faible für die deutsche Küche. „Ich liebe die Küche aus Niederbayern und dem Schwarzwald“, sagte der Kochbuchautor der Deutschen Presse-Agentur. „Knödel, Hackbällchen, Wildpilze und Bier – das ist deftig, aber wundervoll“, schwärmte Oliver. „Und deutsche Nachspeisen gehören zu den besten auf der ganzen Welt.“

Der Unterschied zwischen der deutschen und der britischen Küche sei gar nicht so groß, so Oliver. „Die meisten guten, traditionellen deutschen Gerichte, die ich gegessen habe, unterscheiden sich kaum von dem Essen meiner Mutter und meiner Großmutter, mit dem ich aufgewachsen bin.“

Oliver sieht Marktlücke für deutsche Gerichte

In britischen Küchen hätten deutsche Köche schon immer einen guten Ruf genossen, sagte der Koch. Es mangelt seiner Ansicht nach aber an Restaurants mit deutscher Küche in Großbritannien. „Das würde ich in den nächsten fünf Jahren gern ändern“, erklärte Oliver, der unter anderem eine Restaurantkette mit italienischem Essen betreibt. „Wir haben Spanisch, Französisch und Italienisch, wo sind die Deutschen? Ich glaube, da gibt es eine große Marktlücke.“

Von RND/dpa