Hannover

Die Schauspielerin und Moderatorin Bonnie Strange hat sich mal wieder splitterfasernackt auf Instagram gezeigt. Soweit keine Überraschung. Für Aufsehen sorgt ihr Foto vor allem wegen eines ebenfalls nackten „Poolboys“.

Das Foto zeigt Bonnie Strange nackt an einem Schwimmbecken, die Beine im Wasser baumelnd. Neben ihr steht ein ebenfalls unbekleideter Mann, der den Pool zu reinigen scheint. Dazu schreibt der TV-Star: „Naked together is better than naked alone ;)“ – zusammen nackt ist besser als alleine nackt.

Auch zu ihrem „Poolboy“ äußert sich Bonnie Strange: „Hanging out with the most famous bum of instagram“ – hänge mit dem berühmtesten Hintern von Instagram ab. Dazu verlinkt sie auf den Insta-Account @nakesaroundtheworld. Dort ist der mysteriöse Nackte in unterschiedlichsten Situationen auf verschiedenen Kontinenten zu sehen – natürlich immer ohne Klamotten.

Von RND