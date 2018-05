Dresden

Nach dem Bombenfund in Dresden ist der zweite, ferngesteuerte Entschärfungsversuch nicht optimal verlaufen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Zünder per Fernzündung aus der Bombe gedreht. Dabei kam es zu einem Funkenflug und einem Brand des Dämmmaterials, wodurch eine Teildetonation ausgelöst wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zum Ausmaß der Schäden liegen noch keine Informationen vor. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Teile des Blindgängers explodieren, bleibt der Bereich gesperrt. Der Einsatz dauert bereits mehr als 30 Stunden.

Klar war: Der fünf Zentner schwere Blindgänger sollte ferngesteuert entschärft werden. Nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Geithner wurde dabei ein sogenannter Raketenaufsatz auf den Zünder montiert. Dieser kann per Fernsteuerung bewegt werden und soll sich gemeinsam mit dem Zünder aus der Bombe herausdrehen.

Wegen der großen Explosionsgefahr hatte die Polizei am späten Nachmittag die Absperrung um ein unbebautes Gebiet südlich der Fröbelstraße erweitert. Man wolle die Druckwelle in diese Richtung leiten, sagte ein Sprecher. Nach Angaben der Experten würde die Wahrscheinlichkeit einer Detonation bei 50:50 liegen.

Die Spezialisten zur Beseitigung von Kampfmitteln hatten einen ersten Einsatz am Mittag zunächst abgebrochen, weil die Situation zu heikel gewesen sei. „Der mechanische Zünder ist freigelegt. Nach Einschätzung unserer Experten ist die Detonationsgefahr höher als erwartet“, so die Polizei. Der Sperrbezirk blieb bis auf Weiteres bestehen. Mehr als 700 Polizisten unterstützten die Aktion. Auch Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) machte sich ein Bild von der Situation. Wöller dankte den Einsatzkräften. Das Ganze laufe reibungslos und hochprofessionell ab.

Die Schwierigkeit des Einsatzes: Die Bombe befand sich in einem Zustand, in der sie nach herkömmlichen Mitteln nicht entschärfbar war, so Polizeipräsident Horst Kretzschmar. Bei einer Bewegung des Zünders oder der Bombe war eine Detonation wahrscheinlich.

Deshalb wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen. Um die Bombe herum wurde ein Schutzwall aus Dämmmaterial errichtet. Auch verschiedene Gebäude und Einrichtungen mussten auf ähnliche Weise geschützt werden. Antransportiert wurden Betonblöcke, Papierballen und mit Sand gefüllte Bigpacks.

Ziel war es, dass Umfeld für den Fall einer Detonation abzusichern. Es sei viel Neuland dabei gewesen und daher auch für die Polizei ein Experiment, sagte ein Sprecher.

Anwohner im Umkreis von 400 Metern mussten im Vorfeld ihre Wohnungen verlassen. Rund 8700 Menschen sind betroffen. Nach Einschätzung der Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes handelt es sich um eine fünf Zentner Fliegerbombe englischer Bauart.

Eigentlich hatten die Spezialisten eine Entschärfung noch in der Nacht zu Mittwoch geplant. Aufgrund der zahlreichen Betroffenen im Evakuierungsgebiet konnte dieser Zeitplan aber nicht eingehalten werden. Verzögerungen gab es insbesondere bei der Räumung der beiden Seniorenheime und der geriatrischen Klinik mit insgesamt mehr als 230 Bewohnern.

Sie wurden in der Notunterkunft in der Messe, wo insgesamt knapp 1300 Bewohner aufgenommen wurden, sowie in den Krankenhäusern der Region untergebracht – im Städtischen Klinikum Dresden, im Diakonissenkrankenhaus Dresden, im Universitätsklinikum Dresden und im Krankenhaus Freital.

Von der Absperrung betroffen waren auch verschiedene Geschäfte, eine Berufsschule, eine Kita, Betriebe und Einkaufsmärkte. Ein Zutritt in den Bereich war während der Entschärfung nicht möglich. Auch für den Fahrzeugverkehr war das Areal gesperrt.

Der Berufsverkehr war am Mittwoch stark beeinträchtigt. Das von Räumungen betroffene Gebiet lag mitten in der Innenstadt unweit des Hauptbahnhofs. Von Staus und Behinderungen betroffen waren vor allem die Kesseldorfer Straße, die Löbtauer Straße, die Nossener Brücke, die Tharandter Straße und die Nebenstraßen.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe informierten über zahlreiche Umleitungen und Einschränkungen. Betroffen waren die Straßenbahnlinien 2, 6, 7 und 12 sowie die Buslinien 61 und 63.

Auf dem zeitweise geschlossenen Flughafen in Dresden konnten ab dem Nachmittag wieder Flugzeuge starten und landen. Die Maschinen flogen nicht mehr über das Stadtgebiet. Mehrere ankommende Flugzeuge mussten zuvor nach Leipzig umgeleitet werden oder hoben am Herkunftsort gar nicht erst ab. Davon war am Nachmittag zum Beispiel die Maschine aus Moskau betroffen, deren Rückflug von Dresden deshalb auch ausfiel.

