Bombe in Potsdamer Innenstadt gefunden

Potsdam. Am Freitagnachmittag gibt es auf dem Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ in Potsdams Innenstadt einen Polizeieinsatz. Das bestätigte die Pressestelle der Polizeidirektion West. Es soll sich um einen Sprengstoffeinsatz handeln. Die Polizei spricht auf Twitter von einem "verdächtigen Gegenstand" und hat Spezialkräfte angefordert.

Die Brandenburger Straße ist auf Höhe Dortustraße gesperrt, ebenso die Dortustraße selbst. Die Sperrung reicht bis auf Höhe Lindenstraße. Ringsherum geht der Betrieb des Weihnachtsmarktes weiter. An den Absperrungen stehen viele Schaulustige.

Weihanchtsmarkt abgesperrt Quelle: Julian Stähle

Auslöser des Einsatzes ist nach Schilderung von Peter Meyritz, Chef der Polizeidirektion West, ein Paket gewesen, das von einem Zustelldienst bei der Apotheke an der Ecke Dortustraße und Brandenburger Straße abgegeben wurde. Es soll etwa 50 auf 30 Zentimeter groß sein. „Ein Mitarbeiter der Apotheke hat es geöffnet und hat erkannt, dass Drähte zu erkennen sind“, so Meyritz. Das Paket sehe in der Tat ungewöhnlich aus, sagte der Leiter der Polizeidirektion.

Der Sperrkreis um die Apotheke wurde so gezogen, dass das Warenhaus Karstadt gerade noch zugänglich ist. Im Sperrkreis selbst sind die Anwohner gebeten worden, in den Häusern zu bleiben. „Jetzt warten wir auf die Entschärfer, die aus Schönefeld kommen“, so der Direktionschef. In der Stadt werden derzeit Polizeikräfte zusammengezogen, sagt der Polizeichef. Zur Anzahl der Beamten will er keine Angaben machen. Auf die Frage, wie gefährlich die Situation sei, sagt Meyritz: „Die Sicherheit der Bürger geht auf jeden Fall vor.“ In der Polizeiinspektion Potsdam wurde eine Führungsgruppe eingerichtet.

Die Bombenentschärfer von der Bundespolizei sind gegen 16:20 Uhr eingetroffen. Die Spezialisten werden laut Meyritz mit spezieller Schutzausrüstung das Paket öffnen beziehungsweise es mit einem mobilen Gerät röntgen. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Meyritz versprach aber: Sobald Entwarnung gegeben werden kann, werden die Straßen und der Weihnachtsmarkt wieder geöffnet.

Einige Händler versuchen, die Sache mit Humor zu nehmen. „Ich wollte ja in das Paket hineinschauen, aber die Polizei wollte das nicht“, sagt ein Würstchenverkäufer der "Märkischen Allgemeinen", der so schnell den Ort verlassen musste, dass seine Würstchen auf dem Grill liegen blieben. Die Inhaberin eines Bastelgeschäftes beklagte zwar, dass sie mitten im Weihnachtsgeschäft jetzt Verdienstausfälle habe, sagt aber auch: „Die Polizisten machen einen guten Job. Es ist gut, dass sie auf Nummer sicher gehen.“

Von MAZonline / RND