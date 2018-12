Dortmund

In einem Dortmunder Einkaufszentrum haben Unbekannte einen Böller gezündet und die Besucher in Angst und Schrecken versetzt. Durch den Knall gerieten zahlreiche Menschen am Sonnabend in Panik und verließen fluchtartig das Zentrum. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden sieben Menschen durch den gezündeten Böller leicht verletzt. Das teilte die Polizei Dortmund am Sonnabendabend bei Twitter mit.

Fünf Männer seien in Gewahrsam genommen worden. Es werde nun geprüft, ob diese die Böller gezündet hätten, teilte die Polizei mit. Zahlreiche Menschen waren in Panik aus dem Einkaufszentrum gerannt.

Von RND/dpa