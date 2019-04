Köln

Die bevorstehende Hochzeit seines Bruders Tom mit Model Heidi Klum lässt auch Bill Kaulitz nicht kalt: „Glücklicher könnte er nicht sein. Das färbt natürlich auch auf mich ab“, sagte der Tokio-Hotel-Sänger dem Sender RTL. „Ist natürlich klar, wenn mein Zwillingsbruder so happy ist und der heiratet, ist das natürlich für mich genauso schön. Ist ein bisschen so, als wenn ich auch mit heirate.“

Auch über den Junggesellenabschied für seinen Zwillingsbruder sprach Bill Kaulitz: „Ich plane jetzt gerade Toms Bachelor. Der möchte natürlich auch so einen Bachelor-Abend mit seinen ganzen Jungs. Da bin ich jetzt dabei, das alles zusammenzupacken.“ Sein Bruder habe ihm das „so hingeworfen, wie er das gerne hätte und ich plane die Details.“ Und dann der vielsagende Satz: „Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.“

Der Termin der Trauung, über den zuletzt viel spekuliert wurde, steht also schon fest? „Ja, es gibt schon einen Termin, aber den darf ich natürlich nicht verraten“, sagte Bill Kaulitz gegenüber RTL.

Auch zu den Baby-Gerüchten äußerte sich der Tokio-Hotel-Sänger: „Alle machen sich so wahnsinnig. Ich sag mal so, wenn das so wäre, dann würden das auch alle rechtzeitig mitbekommen.“

