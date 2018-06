Philadelphia

Wenige Monate vor Verkündung des Strafmaßes im Fall Bill Cosby hat der frühere US-Entertainer seine Verteidigung gefeuert. Die Anwälte um Tom Mesereau, die im Prozess auf aggressive Taktiken gegen die Klägerin gesetzt hatten, seien durch ein lokales Team aus Philadelphia ersetzt worden, teile Cosbys Sprecher Andrew Wyatt mit. Es habe Erfahrung mit Fällen von Sexualverbrechen. Mesereau hatte Popstar Michael Jackson bei einem aufsehenerregenden Prozess um Kindesmissbrauch im Jahr 2005 verteidigt.

Strafmaß gegen Cosby wird am 24. September verkündet

Wyatt teilte nicht mit, wann genau die Personalveränderung erfolgte. Der neue Anwalt des früheren Komikers und TV-Stars („Die Bill Cosby Show“), Joseph Green, war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Das Strafmaß soll am 24. September verkündet werden. „America's Dad“ war Ende April schuldig gesprochen worden, 2004 eine Frau in seinem Haus in Philadelphia unter Drogen gesetzt und sich anschließend an ihr vergangen zu haben. Der 80-Jährige könnte eine Haftstrafe zwischen fünf und zehn Jahren bekommen. Seit seiner Verurteilung steht er unter Hausarrest.

Von RND/AP