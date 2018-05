Bremerhaven

Spektakuläre Kletteraktion in Bremerhaven: Ein betrunkener Mann ist in seine eigene Wohnung im 4. Stock eingebrochen und in einem Dachfenster steckengeblieben. Es war ihm zuvor nicht gelungen, seine Tür zu öffnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachbarn von gegenüber beobachteten die waghalsige Aktion und alarmierten die Polizei. Als die Beamten am Montagabend eintrafen, hing der Kletterer regungslos kopfüber im Fenster fest.

Die Beamten forderten einen Leiterwagen der Feuerwehr an, der dann aber doch nicht benötigt wurde. Denn dem 33-Jährigen gelang es schließlich, sich zu befreien und in seine Wohnung zu gelangen. Mit einem Zwischenstopp in einer Klinik, wo Schnittverletzungen des Mannes behandelt wurden, ging es dann direkt weiter ins Gefängnis. Gegen den 33-Jährigen lag ein Haftbefehl vor - weswegen, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Von RND/dpa