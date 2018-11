Trier

Rasenmäher gehören wahrlich nicht auf die Straße – es sei denn, es wird ein ganz spezielles Rennen ausgefahren. Dem war aber nicht so, als eine Frau in Trier auf einem solchen Gefährt unterwegs war. Ihr Ausflug weckte die Aufmerksamkeit der Polizei. Die 40-Jährige sei mit ihrem Rasenmähertraktor in der Dämmerung ohne rückwärtige Beleuchtung auf der Straße gefahren. Als Polizisten eines Streifenwagens die Frau kontrollierten, bemerkten sie, dass die Fahrerin zudem „deutlich zu viel Alkohol“ getrunken hatte.

Alkoholtest ergab 1,57 Promille

Ein Atemalkoholtest ergab 1,57 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und zudem eine Blutprobe entnommen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Wenn sie Pech hat, darf sie demnächst kein Auto mehr fahren – vielleicht nicht einmal mehr ihren Rasenmäher.

Von dpa/RND