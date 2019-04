HEUTE IN WIEN: JUNGE MUSLIMIN ANGESPUCKT! Erst letzte Woche habe ich bei der Donnerstagsdemo von einer Freundin erzählt, die in der U-Bahn von einem Mann bedroht wurde. Eben erhielt ich eine Nachricht von meiner Freundin mit diesem Video und der Nachricht „Asma, das ist mir gerade eben passiert. Ich zittere so sehr vor Angst.“ Ich rufe sie sofort an. Sie schildert mir, was ihr passiert ist. Ich bin sprachlos. Sie wurde beschimpft, angespuckt, beleidigt, bedroht: „Du Hure, du Tier, du Schwein, du Hund! Die FPÖ haut euch alle raus!“ Die sprachliche Aggressivität mündet in einer Tat. Meine Freundin bleibt tapfer, immer wieder sagt sie: „Dieses Land ist auch mein Land!“ Ja, dieses Land ist auch unser Land. Und diese Land hat ein Problem das sich Rassismus nennt und das angegangen werden muss. Tröstend ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Vorfällen, hier Frauen und Männer Zivilcourage gezeigt haben, zu ihr gestanden sind und sie nach dem Vorfall getröstet haben. Faktum aber ist: Antimuslimischer Rassismus steht mittlerweile leider am Tagesprogramm. Gegen Islamfeindlichkeit und Rassismus muss bewusst was gemacht werden. SOFORT! #nichtmituns >>HINWEIS: An alle die das Video teilen. Bitte das Video mit dem Originalpost von hier teilen und mich verlinken. Die Schwester der das passiert ist möchte gerne die Kontrolle darüber haben was mit ihrem Posting passiert. Bitte ihren Wunsch respektieren. Danke!