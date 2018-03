„Frühstück bei Tiffany“: Das Blue Box Cafe bei Tiffany's in New York.

Schmuckgeschäft in New York

Bei „Tiffany“ gibt es jetzt wirklich Frühstück

Im Stehen genehmigt sich Audrey Hepburn ein Croissant und einen Kaffee aus dem Pappbecher, als sie in der Schlüsselszene „Frühstück bei Tiffany“ die Klunker im Schaufenster bestaunt. Fast 60 Jahre nach dem Erscheinen des Filmklassikers kann man in dem New Yorker Luxusgeschäft nun wirklich frühstücken.