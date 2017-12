Behörde warnt vor „Crazy Robots“-Böllern

Gefahr durch legales Feuerwerk

Das Gewerbeaufsichtsamt Oberfranken hat vor dem Gebrauch von Böllern mit dem Namen „Crazy Robots“ gewarnt. Die aus Tschechien stammenden Feuerwerkskörper können demnach Verbrennungen und Knalltraumata hervorrufen uns seien „brandgefährlich“.

Bayreuth. In einer Pressemitteilung informiert das Gewerbeaufsichtsamt über die Knallkörper des tschechischen Herstellers Triplex. In ihrem äußeren Erscheinen ähnelten die „Crazy Robots“-Böller handelsüblichen Silvesterkrachern. Doch die sogenannte Nettoexplosivstoffmasse (NEM) sei mit 5 Gramm um ein Vielfaches höher als die gewöhnlicher Knallkörper. Dennoch weisen die Böller die Einstufung P1 auf. Bei Produkten mit dieser Bezeichnung sollte es sich laut Sprengstoffgesetz um pyrotechnische Gegenstände handeln, von denen nur eine geringe Gefahr ausgeht.

Die „Crazy Boots“ seien durch ihren hohen Explosivstoffanteil jedoch „brandgefährlich“ und können laut Gewerbeaufsichtsamt zu Knalltraumata, Verbrennungen und im schlimmsten Fall sogar zum Verlust von Gliedmaßen führen. Der vom Hersteller angegebene Sicherheitsabstand von 40 Metern könne nur schwer eingehalten werden.

Wie Recherechen der Aufsichtsbehörde ergaben, vertreiben auch andere Hersteller dieses Produkt teilweise unter anderen Namen. Zu erkennen ist die gefährliche Pyrotechnik an der in der Registriernummer angegebenen Einstufung „P1“ (CE xxxx-P1-zzzz) in Verbindung mit einer Nettoexplosivstoffmasse (NEM) von 5 Gramm.