Arbeitssicherheit geht vor: Deshalb hat Jürgen Hopf immer eine Schürze um, wenn er in den „Erotikkeller“ geht.

© dpa

Der nackte Wahnsinn

Bayer braut nackt „Erotikbier“

Jürgen Hopf, Bierbrauer aus Wunsiedel in Oberfranken, braut sein Bier am liebsten fast nackt. Den Gerstensaft vermarktet er als „Erotikbier“ weltweit. Bekleidet nur mit Hut, Gummistiefeln und Lendenschurz stellt er den angeblich aphrodisierenden Trunk her.