Barbie trägt jetzt Kopftuch

New York. Wespentaille, blonde Wallemähne, weiße Haut: Barbie ist seit mehr als einem halben Jahrhundert der Inbegriff eines uralten westlichen Frauenbildes. Dem Spielzeughersteller Matell hat das in den vergangenen Jahren nicht nur von Frauenrechtlern viel Kritik eingebracht. Doch das US-Unternehmen lernt dazu – und präsentiert immer wieder auch Puppen, die sich von den Stereotypen abwenden soll.

Die neuste Idee: Barbie bekommt nun einen Hidschab, also ein muslimisches Kopftuch, das Haare, Hals und Brust bedeckt. Für die neue Puppe in der „Sheroes“-Kollektion hat die Säbelfechterin Ibtihaj Muhammad (31) als Vorlage gedient, wie der Mattel am Montag auf seiner Webseite bekanntgab. Als erste US-Sportlerin mit Hidschab war Muhammad im vergangenen Jahr in Rio bei Olympia angetreten.

Mit den „Sheroe“-Puppen, deren Namen sich aus den englischen Wörtern „she“ (sie) und „hero“ (Held) zusammensetzt, will Mattel eigenen Angaben zufolge weibliche Vorbilder feiern, die Mädchen inspirieren und ihnen zeigen sollen, „dass Mädchen alles werden können, was sie wollen“.

Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true 😭💘 #shero pic.twitter.com/py7nbtb2KD