Barbie feiert den Weltfrauentag

Die US-amerikanische Filmemacherin Patty Jenkins („Wonder Woman“) und die zweifache Goldmedaillen-Gewinnerin Chloe Kim freuten sich beim Kurznachrichtendienst Twitter, Teil der Kollektion zu sein. „Ich bin so glücklich neben diese unglaublichen Frauen als Barbie geehrt worden zu sein“; schrieb die 17-jährige Snowboarderin.

Ahh! Im so happy to be honored as a @Barbie Shero alongside these incredible women! #InternationalWomensDay #Barbie pic.twitter.com/U0J7ajM0Sd