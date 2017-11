Am frühen Abend ist am Bahnhof Basel ein ICE entgleist.

ICE-Entgleisung in Basel

Bahnverkehr in Deutschland läuft normal

Nach der Entgleisung eines Intercity Express am Bahnhof Basel droht dem Fernverkehr in Deutschland keine Behinderungen. Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Anders ist der Stand in der Schweiz. Fernzüge aus Deutschland können noch immer nicht den Bahnhof Basel ansteuern.