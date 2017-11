Bagger zerstört Hakenkreuz-Fundament

Hamburg-Billstedt

Verborgen im Untergrund können Überreste der Vergangenheit lange erhalten bleiben. Bei Entdeckung werden sie oft zu archäologischen Schätzen. In Hamburg-Billstedt brachte ein Baggerfahrer jedoch ein Relikt zutage, das nun zerstört wurde.

Hamburg. Ein Bagger hat am Freitag ein Hakenkreuz-Fundament in Hamburg-Billstedt zerstört. Arbeiter im Auftrag des Bezirksamts Mitte überprüften zunächst noch einmal den Untergrund an dem Sportplatz, wo das riesige Nazi-Relikt aus Beton eine Woche zuvor gefunden worden war. Auch ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes beobachtete die Aktion. Nach dem Fund hatte zunächst das Denkmalschutzamt das vier mal vier Meter große Hakenkreuz begutachtet.

Ein Baggerfahrer hatte das jahrzehntelang in der Erde verborgene Fundament bei Bauarbeiten ans Tageslicht befördert. An der Fundstelle hatten die Nazis nach Angaben des Sportvereins ein Denkmal errichtet, das auf einem gemauerten Hakenkreuz stand. Nach dem Krieg wurde der Sockel des Denkmals so gekappt, dass nur ein Kreuz übrig blieb. Nach dem Abriss in den 1970er Jahren blieb das Fundament in Form des Hakenkreuzes zurück, das in 40 Zentimetern Tiefe im Boden ruhte.

Am Freitag fasste der Bagger mit seiner Schaufel unter die Ecken des Nazi-Symbols, bis es schließlich zerbrach. Dann baute der Baggerfahrer einen Hydraulikhammer an seine Maschine, um die acht großen Bruchstücke zu zerschlagen.

