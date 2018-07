Altadena

Gäste zum Baden in den heimischen Whirlpool einzuladen, das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch mit diesem tierischen Besuch hatte der Kalifornier Mark Hough wohl nicht gerechnet, als er ein Geräusch in seinem Garten hörte. Der Nachrichtenagentur AP sagte er: „Ich stand auf, guckte über die Büsche und sah, dass da ein Bär dabei war, über meinen Zaun zu klettern.“ Bei der Kletter-Aktion blieb es nicht – der Bär marschierte Richtung Whirlpool und machte es sich in dem warmen, sprudelnden Wasser gemütlich. Er spielte er mit der Chlor-Anlage, dann warf er das Thermometer in die Luft. „Er hatte einen Heidenspaß“, so Hough.

Doch der kleine Ausflug in den Whirlpool machte den Bären offensichtlich auch noch sehr durstig. Laut des Hausbesitzers lief das Tier anschließend noch auf ein Glas Margarita zu, warf es um und leckte die Flüssigkeit vom Boden auf. Anschließend verschwand der Bär in den Nachbargarten für ein Nickerchen.

Solch ausschweifende Besuche in privaten Gärten sind für die Anwohner schon was Besonderes, aber generell kommt es in der Region Altadena im Los Angeles County öfter zu Begegnungen mit Wildtieren wie Bären oder Kojoten.

Von RND