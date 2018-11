Hannover

Große Freude bei Schauspielerin Diane Kruger (42) und ihrem Freund Norman Reedus (49): Ihr erstes Baby ist da. Das will das People-Magazin erfahren haben. Wann das Baby genau zur Welt gekommen ist, wie es heißt und ob es ein Junge oder ein Mädchen ist? Das ist bislang gänzlich unbekannt.

Unwahrscheinlich ist, dass Kruger bereitwillig darüber Auskunft geben wird. Der Hollywood-Star aus Algermissen bei Hildesheim legt großen Wert auf Privatsphäre. Auch die Beziehung zu Reedus findet kaum in der Öffentlichkeit statt. Selbst sprach sie auch nie öffentlich über ihre Schwangerschaft, war in den vergangenen Monaten nur immer wieder in weiter Kleidung zu sehen.

Was für Kruger eine Premiere ist, ist für Reedus Kind Nummer zwei. Der Schauspieler hat bereits einen erwachsenen Sohn.

Von fw/RND