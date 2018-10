Berlin

Autodiebe haben im vergangenen Jahr deutlich seltener zugeschlagen, dafür wird ihre Beute immer wertvoller: Die Diebe nahmen noch mehr als früher die teuren Geländewagen, Sportwagen und Limousinen ins Visier. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor.

Gestohlen wurden 2017 mit insgesamt 17 493 Autos vier Prozent weniger Wagen, die gegen Diebstahl versichert waren. Autos, die nur haftpflichtversichert sind, tauchen in der GDV-Statistik allerdings nicht auf. Die tatsächlichen Zahlen liegen deshalb höher: Für Brandenburg etwa weist die GDV-Statistik 1531 gestohlene Autos aus. Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst für das Bundesland hingegen 2513 Fälle. Dabei sind auch die Diebstähle erfasst, in denen die Autos keine Teilkaskoversicherung hatten.

Am häufigsten sind VW, Audi, BMW und Mercedes betroffen

Der durchschnittliche Schaden betrug laut GDV 18 500 Euro – eine Steigerung von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtsumme des Schadens bezifferte sich auf 324 Millionen Euro (plus 8 Prozent im Vergleich zu 2016). Am häufigsten wurden Autos der Marken VW, Audi, BMW und Mercedes gestohlen. Im Verhältnis zur Verbreitung der Modelle führt der Audi-SUV Q7 die Negativ-Liste an. Aber auch Range Rover und Porsche waren sehr beliebt bei den oft organisierten Kriminellen.

Die häufigsten Autodiebstähle gab es laut Statistik im Osten Deutschlands, wo häufig organisierte Banden aus Osteuropa agieren. Am niedrigsten ist die Zahl im Süden: In ganz Bayern mit seinen 13 Millionen Einwohnern wurden nur 821 Autos mit Teilkaskoversicherung gestohlen. Die teuersten Autos stahlen die Diebe in Hessen. Da lag der durchschnittliche Schaden bei rund 25 500 Euro. Es folgten Hamburg mit knapp 22 700 Euro und Nordrhein-Westfalen mit knapp 20 000 Euro.

Von RND/dpa