Frankenthal

Ein Autofahrer ist in Rheinland-Pfalz mit seinem Wagen von einer Brücke gestürzt und tödlich verletzt worden. Der 30-Jährige war am Donnerstagabend auf dem Weg von Oggersheim nach Frankenthal, als sein Fahrzeug von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überfuhr mehrere Schilder, raste über eine Grünfläche, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte mehrere Meter tief auf eine Straße. Der Fahrer starb an der Unfallstelle.

Wahrscheinlich sei der 30-Jährige nicht angeschnallt gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Ansonsten sind noch viele Fragen ungeklärt: Bislang gebe es keinen Zeugen, der beschreiben könne, wie es zu dem Unfall kam. Auch gebe es noch keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung oder dafür, dass der Fahrer möglicherweise durch ein Handy abgelenkt war. Ein Gutachter solle nun die Ursache klären.

Obduktion soll Klarheit bringen

„Wir werden natürlich auch eine Obduktion beantragen.“ Mit einem Ergebnis sei frühestens im Laufe der kommenden Woche zu rechnen. Durch die Obduktion solle geklärt werden, ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand. Ebenso werde geklärt, ob vielleicht Organversagen eine Rolle bei dem Unfall gespielt habe. Der Schaden werde auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Von RND/dpa