Recklinghausen

In Recklinghausen im Ruhrgebiet ist ein Auto in eine Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gerast und hat neun Personen verletzt. Sechs von ihnen wurden am Donnerstag in Krankenhäuser gebracht. Auch der Autofahrer erlitt Verletzungen.

Nach Informationen der Polizei war der Mann auf einer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von seiner Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet. Dort fuhr er in die an einem Bushäuschen wartende Menge. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt. „Wir ermitteln die Hintergründe und können noch nichts ausschließen“, sagte eine Polizeisprecherin.

Von RND/dpa