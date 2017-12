Australien schickt Aborigine nach Lissabon

Sydney. Jessica Mauboy wird im kommenden Jahr Australien beim Eurovision Song Contest (ESC) in Lissabon vertreten. Mauboy ist Aborigine. „Ich werde mir für Australien mein Herz raussingen“, schrieb die 28-Jährige auf Twitter. „Ich bin so stolz darauf, offiziell mein Land zu vertreten und ein kleines bisschen nervös - hauptsächlich wegen des Kleids!“

I HAVE SOME EXCITING NEWS!!! In 2018, I will be representing Australia at the 2018 Eurovision Song Contest!! 😱 I will sing my heart out for Australia, I’m so proud to be officially representing my country and a little bit nervous - mainly about the dress! 💕😂#SBSEurovision pic.twitter.com/psBKqoGf7o