Stade

Ein Unbekannter hat in Stade eine sehbehinderte Katze in einem blauen Farbeimer vor einer Tierarztpraxis ausgesetzt. Einer aufmerksamen Passantin sei das mit Kreppband verklebte, farbverschmierte Gefäß mit einem Loch im Deckel am Dienstagabend aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Die ausgesetzte Katze verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle, wurde dort von den Beamten versorgt und gepflegt. Der sehbehinderte und verschnupfte Vierbeiner wurde dann von einem Tierarzt untersucht und im Stader Tierheim untergebracht.

Es wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Von RND/dpa