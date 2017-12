Ausgemusterte Diensthunde genießen Ruhestand

Ulmen. Auch wenn sie Rentner sind, ausschlafen dürfen sie nicht: Jeden Morgen um 7 Uhr ist für die alten Schäferhunde der Bundeswehr die Nacht vorbei. Dietmar Seydlitz und sein Pflegerteam wecken die Tiere, danach werden bei jedem Hund Augen, Fell, Zähne und Gang kontrolliert. Anschließend gibt’s Frühstück – der Tagesablauf in der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr in Ulmen (Eifel) ist militärisch straff. Dabei geht es bei diesen Tieren nicht mehr um Leistung, schließlich sind sie ausgemustert: „Die Gesundheit unserer Rentner steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt Seydlitz.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Schicksal von Kevin und Dazz, zwei ausgemusterten britischen Diensthunden der Armee, für Aufsehen gesorgt. Das Verteidigungsministerium hatte die beiden Rentner für nicht geeignet befunden, ins zivile Leben integriert zu werden, und wollte sie deshalb einschläfern lassen. Doch nachdem innerhalb weniger Stunden 374 000 Menschen eine Onlinepetition unterschrieben hatten, revidierte das Ministerium seine Entscheidung. Die Hunde dürfen weiterleben.

„Einschläferungen sind bei uns undenkbar“, sagt Seydlitz. „Wir haben gegenüber den Tieren eine Verantwortung, auch wenn sie für uns nicht mehr aktiv sind.“ Zwischen Hundeführer und Hund entstehe zudem eine sehr intensive Bindung. Trotzdem lasse die Gesundheit in einzelnen Fällen ein Weiterleben nicht mehr zu, sagt Personaloffizier Daniel Remus. „Manchmal müssen die Ärzte der Diensthundeklinik diese harte Entscheidung treffen.“ Einschläferungen sind das letzte Mittel, wenn Tierärzte und Pfleger keine Chance auf gesundheitliche Besserung mehr sehen.

In der Zwingeranlage genießen die Hunde ihre letzten Jahre.. Quelle: Bundeswehr

Die Hunde, die nun in Ulmen ihren Lebensabend genießen, waren durchschnittlich fünf Jahre zusammen mit Soldaten im Einsatz. Normalerweise wohnen die Tiere auch nach Eintritt in den Ruhestand bei ihrem Diensthundeführer. Doch zu kleine Wohnungen oder Probleme mit Kindern machen das manchmal unmöglich. Dann kümmern sich die Pfleger in Ulmen um die Hunde. 26 tierische Rentner sind derzeit dort untergebracht. Zuvor absolvierten die Hunde ihren Dienst bei der Sprengstoff-, Rauschgift- und Minensuche, bei der Personenrettung, bei den Feldjägern oder beim Kommando Spezialkräfte (KSK). So halfen sie, Soldaten und Bevölkerung zu schützen.