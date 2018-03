Aus der Mitte entspringt ein Plus

Berlin. Sonntagmorgen, 9 Uhr. Ein bleigrauer Himmel hängt über den akkuraten Villenvorgärten im Berliner Stadtteil Zehlendorf. Es nieselt, es ist kalt. Bei so viel Trostlosigkeit strahlen die unzähligen Teelichter in dem Gründerzeitbau Martin-Buber-Straße 23 umso heller, wirkt das Lächeln der jungen Frauen am Empfang umso warmherziger.

Vor mehr als hundert Jahren war hier das Kaiserliche Postamt Zehlendorf untergebracht. Heute herrscht hier wieder – Sendungsbewusstsein. Patricia Thielemann will mit “Spirit Yoga“ Menschen dazu bringen, “aufrecht, stark und klar“ durchs Leben zu gehen. Aufrecht, stark und klar: Thielemanns Philosophie, titelgebend für ein Yoga-Buch, spricht offenbar viele an. Sie zählt zu den gefragtesten Yoga-Lehrenden der Republik. Doch die Konkurrenz wächst.

Rund drei Millionen Menschen in Deutschland praktizieren Yoga. Es sind überwiegend Frauen. Doch die Männer sind auf dem Vormarsch. Denn fernöstliche Entspannungstechniken erleben einen Imagewandel von der esoterischen Sinnsuche hin zum Erfolgsschlüssel in Topmanagement oder Profisport. Kurse werden zudem von den gesetzlichen Krankenkassen zum Teil als alternative Heilmethode bei Burn-out, Rückenproblemen oder ergänzend zu Psychotherapien bezuschusst.

Der große Boom setzte zur Jahrtausendwende ein. Die Welle schwappte nicht etwa aus dem Ursprungsland Indien herüber, sondern kam aus den USA; immer mehr Stars und Sternchen verbreiteten im Netz Fotos, auf denen sie in Yoga-Haltungen posierten. Hollywood und Yoga, das schien wie Yin und Yang. Wer im Rampenlicht stehen wollte, versprach sich von der Suche nach innerer Einkehr besonders viel Erfolg. Bis heute gilt Kalifornien als westliches Mekka des Yoga.

Auch Patricia Thielemann verschlug es dorthin. Mitte der Neunzigerjahre absolvierte die heute 50-Jährige eine Schauspielausbildung in New York. Dann ging sie nach Los Angeles. Bereits als Teenager hatte sie erste Erfahrungen mit Yoga gemacht. Im unsteten Alltag zwischen Castings und kleineren Kameraauftritten fand Thielemann schließlich nicht nur Entspannung im Yoga-Studio, sondern auch ihre eigentliche Berufung: Sie gab die Schauspielerei auf und wurde selbst Yoga-Lehrerin.

2004 kehrte die gebürtige Hamburgerin zurück nach Deutschland und eröffnete in Berlin-Mitte ihr erstes eigenes Studio. Dort bildet sie mittlerweile auch Yoga-Lehrer aus. Wie fast alle größeren Schulen. Denn Schüler zu sein, reicht vielen Fans der uralten indischen Lehre offenbar nicht mehr. Sie wollen selber Meister sein.

In den Meisterklassen von Patricia Thielemann (rechts) geht es nicht um Sport. Es geht um eine Rundumausbildung in Sachen Bewegung, Atmen, Philosophie, Anatomie – und Harmonie. Quelle: Jacqueline Schulz

Yoga-Lehrer ist keine geschützte Berufsbezeichnung und auch die Qualifikationsanforderungen sind nicht einheitlich geregelt. Offizielle Zahlen darüber, wie viele Ausbilder in Deutschland tätig sind, gibt es nicht. Der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland (BDY) vertritt rund 4000 Lehrer. Überraschend wenig, wenn man bedenkt, dass es rund 6000 Yoga-Studios und -Schulen in Deutschland gibt, von denen ein Großteil jedes Jahr Ausbildungskurse anbietet.

Die Mitgliedschaft im BDY ist allerdings auch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So müssen Lehrer eine zweijährige Ausbildung mit mindestens 500 Unterrichtseinheiten vorweisen, die eine bestimmte Anzahl an Übungsstunden in Hatha-Yoga (einem der populärsten Stile), Meditation, Pädagogik, Medizin, Psychologie und Philosophie beinhalten.

Das ist jedoch längst nicht überall Standard. “Es gibt eine Vielzahl von Zertifikaten auf der Ebene von einzelnen Verbänden, Bildungsanbietern und privaten Yoga-Studios. Die Qualifikations- und Kompetenzanforderungen für Dozenten unterscheiden sich erheblich voneinander“, sagt BDY-Sprecherin Jessica Fink.

Yoga-Lehrer finden überall Beschäftigung

Einen entscheidenden Grund für die steigende Nachfrage sieht sie nicht zuletzt in den Chancen auf dem Arbeitsmarkt: In Betrieben mit Gesundheitsprogrammen, in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten, Yoga-Lehrer finden überall Beschäftigung. “Inzwischen können immer mehr Dozenten allein vom Yoga-Unterricht leben“, sagt Fink. Allein in den USA, prophezeien Wirtschaftsexperten, werde Yoga im Jahr 2020 inklusive der Produktverkäufe eine Zehn-Milliarden-Dollar-Industrie sein. Das Geschäft mit den Grundidealen Bescheidenheit, Schlichtheit und Zufriedenheit boomt.

Doch nicht jeder Absolvent eines Ausbildungskurses ist auf Geldverdienen aus. Roger etwa, der einzige Mann im jüngsten Ausbilderkursus bei “Spirit Yoga“, wollte “einfach mehr über die Technik und die Philosophie, die dahinter steckt, erfahren“. Deshalb hat er sich für einen achtmonatigen Lehrgang entschieden.

Viel Zeit und Geld hat der 41-jährige Unternehmer investiert. Die Unterrichtszeiten sind für Berufstätige ausgelegt, doch Roger lebt mit Frau und Kindern in Belgien. Seit Februar hat er viele Wochenenden in Berlin zugebracht, um es zum Meister auf der Matte zu bringen. Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat der Yoga Alliance, einer internationalen Organisation zur Standardisierung von Qualitätsanforderungen an Yoga-Lehrer. 4500 Euro hat Roger für die Ausbildung gezahlt. Nicht gerade wenig für einen, der Yoga vor wenigen Jahren noch als “so ein Frauending“ belächelt hat, für einen leidenschaftlichen Jogger, dem schleierhaft war, wie man im Lotussitz oder beim Sonnengruß körperlich auf seine Kosten kommen sollte.