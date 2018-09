Edinburgh

In Edinburgh soll ein Whisky im Wert von umgerechnet bis zu etwa einer Million Euro (900.000 Pfund) versteigert werden. Das teilte das britische Auktionshaus Bonhams am Montag mit. Die Flasche mit dem laut Bonhams „wertvollsten Whisky der Welt“ soll am 3. Oktober in neue Hände gelangen und trägt den Namen „Macallan Valerio Adami 1926“.

Macallan ist eine Whiskybrennerei im Norden Schottlands. Der zum Verkauf stehende Whisky gehört zu einer limitierten Reihe von nur zwölf Flaschen aus dem Jahr 1986. Er reifte zuvor 60 Jahre lang in Fässern. Die Etiketten wurden von dem italienischen Künstler Valerio Adami (83) entworfen, dessen Werke an Comics erinnern.

Eine dieser Flaschen wurde in diesem Jahr bereits für einen Rekordwert von rund 815.000 Pfund (etwa 910.000 Euro) in Hongkong versteigert. Wie viele von den zwölf Flaschen noch existieren, ist unklar.

Bonhams wurde 1793 in London gegründet und gehört eigenen Angaben zufolge zu den größten Auktionshäusern weltweit. Bekannt ist Bonhams vor allem durch seine Versteigerungen von Wein, Kunst, Autos und Schmuck.

Von RND/dpa