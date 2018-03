Auf diesen Strecken droht Oster-Stau

Verkehr

Osterzeit ist Reisezeit. Für viele geht es über die Feiertage in den Urlaub oder zur Familie. Autofahrer sollten rund um die Feiertage mehr Zeit einplanen – es wird voll auf Deutschlands Straßen. Eine Übersicht.

München. Urlauber, Ausflügler und Pendler sorgen an Ostern für volle Autobahnen in allen Richtungen. In fast allen Bundesländern sind jetzt Osterferien – nur in Hamburg drücken die Schulkinder schon wieder die Schulbank.

Ab Gründonnerstag läuft die Osterreisewelle auf Hochtouren, heißt es beim ADAC. Geduld brauchen Autofahrer laut Angaben des Verkehrsclubs vor allem am Donnerstagnachmittag und am Nachmittag des Ostermontags. Entspanntes Reisen sei erst am Ostersonntag wieder möglich, heißt es weiter.

Auf diesen Autobahnen müssen Sie mit Stau rechnen

Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

A1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover

A3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen -A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München- Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Skiurlauber Richtung Alpen müssen auch am Samstag längere Reisezeiten einplanen. Die Osterreisewelle rollt über die klassischen Auslandsstrecken West-, Tauern- und Brennerautobahn sowie Gotthard-Route. Urlaubsheimkehrer stehen vor allem bei der Einreise nach Deutschland an den bayerischen Übergängen Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) wegen der Grenzkontrollen im Stau.

Von RND/are