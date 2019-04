Seoul

Wie entscheidend das Bilden einer Rettungsgasse im Stau ist, wird ständig thematisiert. Trotzdem wird der lebensrettende Weg immer wieder von vielen Autofahrern blockiert – die Einsatzkräfte verlieren wichtige Zeit auf ihrem Weg zur Unfallstelle. Wenn es nach dem südkoreanischen Design-Team um Hong Seonghwan und Lee Hyungtaek geht, gehört dieses Problem bald der Vergangenheit an.

Die Südkoreaner haben einen Rettungsschlitten entworfen, den „Median AMB“, der auf der Mittelleitplanke vorbei an wartenden Autos zur Unfallstelle fährt. In dem Fahrzeug können ein Mediziner sowie ein Assistent und eine Trage transportiert werden, berichtet das Nachrichtenportal „Edison“. Der Patient kann so direkt am Unfallort versorgt oder in die Rettungskapsel gelegt und zum wartenden Krankenwagen geschickt werden. Da der Rettungsschlitten mit Schiebetüren auf beiden Seiten ausgestattet ist, kann ein Fahrzeug für beide Fahrtrichtungen genutzt werden.

Der „Median AMB“. Quelle: RED DOT

Ob der Rettungsschlitten allerdings in Deutschland zum Einsatz kommt, ist fraglich. „Ich glaube nicht, dass das bei uns klappt, da dies ja auch eine Platzfrage ist“, sagt Bernd Löchter vom Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen gegenüber „Edison“. „Wenn es um die Schutzwände geht, richten wir uns natürlich nach den geltenden Vorschriften, die an den Autobahnen vom Bund vorgegeben werden. Das können wir uns nicht selbst ausdenken“, so Löchter.

Von RND/dpa