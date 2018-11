La Siella

Die Atacama-Wüste an der Pazifikküste Südamerikas zählt eigentlich zu den wasserärmsten Orten der Welt. Nach über 500 Jahren hat es dort das erste Mal geregnet. Doch anstatt blühendes Leben brachte das Wasser Tod und Verderben. Besonders Mikroben und Einzeller seien dem Regenguss zum Opfer gefallen, schreibt der „Focus“.

Denn: Über Millionen von Jahren hätten sich die Organismen darauf spezialisiert, in absoluter Dürre zu überleben. Sie seien aber nicht in der Lage gewesen, sich an die plötzliche Feuchtigkeit anzupassen und starben.

Atacama liegt im Regenschatten der Anden

Die Atacama liegt im Regenschatten der Anden; auftretende Ostwinde sind trocken und bringen keine Niederschläge. In einer Studie haben die Forscher der Cornell Universtät die Region mit dem Mars verglichen. Auch dort könnte einest Leben vorhanden gewesen sein, das schließlich von großen klimatischen Veränderungen ausgelöscht wurde. Kein gutes Zeichen für Atacama.

