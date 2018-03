Arizona verbietet Uber Fahrten mit Roboterwagen

In Arizona vorerst untersagt: Test mit Roboterautos von Uber.© AP

Nach tödlichem Unfall

Uber darf nach einem tödlichen Unfall mit einem Roboterauto vorerst keine selbstfahrenden Fahrzeuge auf den Straßen Arizonas testen. Der Gouverneur des US-Staates setzte eine entsprechende Lizenz aus – wegen Sicherheitsbedenken.

Phoenix. Nach dem tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto von Uber hat der US-Bundesstaat Arizona dem Fahrdienst-Vermittler weitere Fahrten mit seinen Roboterwagen bis auf weiteres untersagt. Der Gouverneur von Arizona, Doug Doucey, forderte in einem Brief an Uber eine strikte Einhaltung der Sicherheitsstandards, wie unter anderem das „Wall Street Journal“ und der Finanzdienst Bloomberg berichteten.

Doucey vollzieht 180-Grad-Wende

Als Gouverneur erwarte er, dass die öffentliche Sicherheit für die Betreiber selbstfahrender Auto Toppriorität habe. Doch stehe der Unfall für ein „unbestreitbares Versagen“, dieser Erwartung gerecht zu werden.

Die Maßnahme des republikanischen Gouverneurs markiert eine große Kehrtwende im Umgang mit autonomen Autos in Arizona. Erst kürzlich hatte er Uber und anderen Firmen seinen Staat bereitwillig als Testfläche für die Technologie angeboten - und ihnen dabei kaum Vorschriften auferlegt. So erlaubte Ducey es noch Anfang März, Roboterautos probeweise ohne einen Insassen auf die Straßen zu schicken.

Uber hatte nach dem Unfall vor gut einer Woche die Fahrten mit seinen autonomen Fahrzeugen vorläusfig ausgesetzt.