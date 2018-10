Leipzig

Mit Parkkrallen ist eine 38-Jähriger im Leipziger Musikviertel gegen Falschparker vorgegangen. Der Mann legte am Sonntagnachmittag drei Fahrzeuge lahm. Den Besitzern heftete er einen Hinweis ans Fahrzeug. Diese sollten sich mit dem Mann in Verbindung setzen, wenn sie die Parkkrallen von ihren Fahrzeugen entfernt sehen wollten.

Statt der Eigentümer setzte sich jedoch die Polizei mit dem Mann in Verbindung. Denn, wie es in einer Mitteilung der Behörde heißt, „fern der in Leipzig üblichen Praxis des Ordnungsamtes“ machte sich der mutmaßliche „Parkrächer“ der Nötigung schuldig. Er musste die Parkkrallen von den Fahrzeugen entfernen, gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet. Ob auch gegen die Falschparker vorgegangen wurde, dazu liegen keine Informationen vor.

Von LVZ/RND