München

Erstmals war der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Anzapfboxe im Schottenhamel-Zelt bei der offiziellen Eröffnung der Wiesn dabei – er erhielt traditionsgemäß die erste Maß Festbier. Während Böllerschüsse den Start des größten Volksfests der Welt verkündeten, stießen Reiter und Söder auf eine friedliche Wiesn an.

Danach bekamen auch die Wiesn-Gäste in den Zelten das erste Bier. Die Maß Bier kostet dieses Jahr bis zu 11,50 Euro.

Hunderte Gäste, fast alle in Dirndl und Lederhose, hatten bereits am frühen Morgen bei herbstlichem Wetter auf den Einlass gewartet. Die Ersten waren im Morgengrauen gekommen, um ganz vorne dabei zu sein.

Auch in der Münchener Innenstadt wurde bereits vor der offiziellen Eröffnung die Wiesn 2018 gefeiert. Gut 20 Gehminuten von der Theresienwiese gab es einen ersten Champagner bei „Tiffany Co.“:

Natürlich waren auch die Wiesn-Wirte auf festlich geschmückten Wagen und Brauereigespannen am Samstagvormittag zum Festgelände auf die Theresienwiese unterwegs. Tausende Menschen säumten bei herbstlichem Wetter die Straßen, um den traditionellen Festzug zum Oktoberfest zu sehen. Den von Musikkapellen begleiteten Zug führte hoch zu Ross das „Münchner Kindl“ Viktoria Ostler an. Dahinter folgte traditionsgemäß Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in seinem Wagen.

Bis zum 7. Oktober werden sechs Millionen Gäste erwartet. Rund 600 Polizeibeamte und viele Hundert Ordner sollen an den 16 Festtagen für Sicherheit sorgen. Das Gelände ist auch dieses Jahr umzäunt, an den Eingängen wird stichprobenartig kontrolliert. Es gibt noch mehr Videokameras und zusätzliche Beamte mit Bodycams.

Zur Galerie Großer Ansturm noch vor offiziellem Wiesn-Start. Schon am Morgen warteten tausende Besucher auf die Eröffnung des Oktoberfests 2018.

Von RND/dpa