Mann fährt in China in Menschenmenge – neun Tote, 46 Verletzte Ein Mann rast mit seinem Auto auf einen belebten Platz in China, viele Menschen können nicht mehr ausweichen – die erste Bilanz: drei Tote und 46 Verletzte. Der Täter soll ein 54-Jähriger mit langem Vorstrafenregister sein.

Der Mann, der in China in eine Menschenmenge fuhr, kam in Polizeigewahrsam. Quelle: dpa