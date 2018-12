Cloppenburg

Unbekannte haben in Cloppenburg einen Betonpfeiler und andere Gegenstände auf die Schienen gelegt. Eine Regionalbahn fuhr in die Hindernisse. Die etwa 200 Passagiere seien nicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Bei dem Unfall wurde der Zug der NordWestBahn (NWB) am Sonntag stark beschädigt.

Der Lokführer hatte zuvor einen aufgespannten Regenschirmen auf den Gleisen entdeckt und sofort gebremst. „Das Tückische an dem Vorfall war die Tatsache, dass der Mitarbeiter der NWB zunächst nicht erkennen konnte, was sich unter dem Regenschirm verbarg“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Einen Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern. Später stellte sich heraus, dass unter dem Regenschirm ein Bahnschild mit einem 3,5 Meter langen Betonpfeiler lag. Auch über ein Fahrrad rollte der Zug.

