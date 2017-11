Angeklagter gesteht Mord an Carolin G.

Joggerin in Endingen

Rund ein Jahr nach dem Sexualmord an einer Joggerin in Endingen bei Freiburg hat der Prozess gegen einen Lastwagenfahrer mit einem Geständnis des Angeklagten begonnen. Laut einer Erklärung, die sein Verteidiger vortrug, gestehe der Angeklagte, Carolin G. getötet zu haben.

Freiburg. „Warum ich es getan habe, kann ich mir nicht erklären.“ Er selbst sei „fassungslos“ über die Tat. Er übernehme die Verantwortung für Geschehenes, heißt es bei Focus.de.

Zudem wird dem Angeklagten aus Rumänien der Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin aus Lyon im Januar 2014 in Kufstein in Österreich vorgeworfen. An beiden Tatorten waren identische Spuren gefunden worden.

