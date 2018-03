Andria Zafirakou gewinnt den Welt-Lehrer-Preis.

© dpa

Auszeichnung

Andria Zafirakou ist die weltbeste Lehrerin

Eine Britin aus einem sozialen Brennpunkt Londons ist mit dem Titel der weltbesten Lehrerin ausgezeichnet worden. Andria Zafirakou, Lehrerin aus dem Stadtteil Brent in der britischen Hauptstadt, wurde am Sonntag in Dubai mit dem „Global Teacher Prize“ ausgezeichnet.