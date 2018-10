Los Angeles

Am Dienstagabend wurden in Los Angeles die 46. American Music Awards vergeben. Für die Preisverleihung warfen sich die Stars in Schale, zeigten sich in Minikleidern und große Roben, Knallfarben, Pastelltönen und Glitzer-Outfits. Wer mit seinem Style begeisterte und wer daneben griff, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Zur Galerie Von Taylor Swifts funkelnder Discokugel bis zu Poppys schwarzer Gummimaske: Hier sehen Sie, was die Stars auf dem roten Teppich der American Music Awards 2018 trugen.

Von RND/mat