Die Airbus-Piloten zeichneten einen Tannenbaum an den Himmel.

© Screenshot Flightradar

Weihnachtsgrüße aus der Luft

Airbus-Piloten fliegen Tannenbaum an den Himmel

Die Besatzung eines brandneuen Airbus-Passagierjets hat am Mittwoch einen Erprobungsflug vom Werk in Finkenwerder zu einem ganz besonderen Experiment gemacht. Die Crew wählte die Wegpunkte für ihren Langstreckentest so, dass aus der Kurslinie ein Tannenbaum mit sechs Ästen und zehn Kugeln wurde.