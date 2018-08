Dresden

Ein Fernsehteam ist am Donnerstag am Rande des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden von der Polizei bei ihrer Arbeit behindert worden. Die Beamten hielten den Leipziger TV-Journalisten Arndt Ginzel und seinen Kollegen rund 45 Minuten fest. Sie waren vom ZDF beauftragt worden.

Ginzels Kameramann machte in Dresden Aufnahmen von Pegida-Anhänger auf dem Weg zu Protesten gegen Merkel. Die Masse rief dabei „Lügenpresse“ und ein Mann mit einer Mütze in Deutschlandfarben löste sich aus dem Pulk und steuerte schließlich auf den Kameramann zu. Er baute sich direkt vor ihm auf und forderte immer wieder: „Hören Sie auf, mich zu filmen.“ Die Situation schaukelte sich weiter hoch und der Pegida-Mann erklärte, inzwischen sichtlich aufgeregt, direkt in die Kamera: „Sie begehen eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme.“ Die Journalisten erwiderte: „Gehen Sie doch weiter.“

Der Pegida-Anhänger verlangte von dem Reporter nun, ihn zur Polizei zu begleiten. Mehrere Beamte standen wenige Meter entfernt am Straßenrand neben ihren Einsatzfahrzeugen. „Ich war zu diesem Zeitpunkt noch im Auto, bekam aber über mein Telefon alles mit“, so Ginzel, der zuvor mit seinem Kollegen gesprochen hatte. In der Aufregung habe der Kameramann den Anruf nicht beendet.

Die Beamten wurden nun aufmerksam und liefen zum Kameramann. Sie kontrollierten aufwendig dessen Presseausweis. Als Ginzel wenige Minuten später dazu kam, war er mitten in einer „polizeilichen Maßnahme“, wie es die Beamten bezeichneten. Der Grund für die Überprüfung sei zunächst offen geblieben. Auch auf Nachfrage hätten die Einsatzkräfte dazu nichts geäußert. Aus dem Pegidapulk löste sich schließlich ein weiterer Teilnehmer und stellte Strafantrag gegen Ginzel, obwohl der Journalist bei den Dreharbeiten noch gar nicht vor Ort war. Einer der Polizisten habe daraufhin zu ihm gesagt: „Jetzt haben wir einen Grund für eine Maßnahme“, so Ginzel. Durch die aufwendige Kontrolle habe er nicht arbeiten können. „Wir hätten fast die Kanzlerin verpasst“, erklärt der Reporter.

Video dokumentiert den Vorfall

Der Journalist hat den Vorfall dokumentiert und als gut zwei Minuten dauerndes Video bei Facebook gepostet. „Polizeibeamte machen sich zur Exekutive der Pegida-Bewegung“, schreibt er dazu. Bis zum Sonnabendmittag wurde der Beitrag bereits mehr als 130.000 Mal aufgerufen.

Eigentlich wollten wir für #ZDF Frontal21 nur am Rande des Besuchs der Kanzlerin in Dresden drehen. Doch dann fühlten sich einige Pegida-AfD-Anhänger von unseren Dreharbeiten gestört und forderten die Polizei auf, einzuschreiten. Die sächsischen Beamten kamen dem nach und plötzlich befanden wir uns in einer polizeilichen Maßnahme. Etwa 45 min dauerte das Ganze. Polizeibeamte machen sich zur Exekutive der Pegida-Bewegung. Zeitungsjournalisten aus Dresden berichten von ähnlichen Vorfällen.

„Was mich wirklich aufregt ist, dass der Eindruck erweckt wird, das wir Halb-Kriminelle sind“, so Ginzel am Sonnabend gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Nach dem Besuch der Kanzlerin sei das Team auf dem Rückweg noch einmal auf Pegida-Anhänger gestoßen. „Sie haben uns beleidigt und in die Kamera gegriffen“, berichtet Ginzel und führt das auf die zuvor erfolgte Polizeikontrolle zurück. Das Aufnahmegerät sei zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr eingeschaltet gewesen.

Polizei reagiert

Am Sonnabend reagierte nun auch die Polizei via Twitter auf den Vorfall. „Wir haben das Videomaterial gesichert und an die einsatzführende Polizeidirektion Dresden übergeben“, heißt es darin. Die Aufklärung des Sachverhalts finde derzeit statt. Der Dresdner Polizeipräsident Horst Kretschmar lade die betroffenen Journalisten zu einem klärenden Gespräch ein.

Der Linke-Innenexperte im Landtag, Enrico Stange, verlangt Auskunft über das Vorgehen der Polizei.Seiner Ansicht nach hat sich die Polizei erneut zum „Handlanger der Pegisten“ gemacht und die für eine informierte demokratische Gesellschaft unverzichtbare Arbeit der Medien behindert.

Stange forderte den Innenminister auf, in der kommenden Woche im Innenausschuss des Landtages Auskunft über die Polizeimaßnahme gegen Journalisten zu geben. Und er mahnte Konsequenzen für Aus- und Fortbildung von Polizisten an, um die Pressefreiheit bei Demonstrationen zu garantieren.

Schnelle Aufklärung gefordert

Auch Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Landtag, äußerte sich zum Vorfall und erklärte: „Der Vorwurf, dass sich die sächsische Polizei von Pegida- und AfD-Anhängern und erklärten Gegnern einer freien Pressearbeit instrumentalisieren lässt und mit der Aufklärung vermeintlicher Straftaten eine freie Presseberichterstattung verhindert, wiegt schwer.“

Innenminister Roland Wöller müsse sich schleunigst um eine schnelle Aufklärung des Falls bemühen. „Ich erwarte auch, dass er umfassend darstellt, wie er die Pressefreiheit in Sachsen künftig schützen will“, so Lippmann.

Von Matthias Roth/LVZ/RND (mit dpa)