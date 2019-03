Potsdam

Den Schmuggel von drei geschützten Schildkröten hat der Zoll am Flughafen in Schönefeld verhindert. Ein 69-jähriger Deutscher reiste per Flieger aus Kairo ein und wollte die Sicherheitszone durch den Bereich für anmeldefreie Waren verlassen, teilte das Hauptzollamt Potsdam am Donnerstag mit.

Beamte kontrollierten den Mann und stellten in seiner Reisetasche eine Verpackung mit seltsamem Inhalt fest. Auf die Nachfrage der Zöllner erklärte der Mann, dass es sich um Schokolade handeln würde. Beim Öffnen der Verpackung fanden die Zöllner statt Naschereien drei lebende Exemplare der marokkanischen Landschildkröte. Da die Schildkröten durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt sind, wurden sie beschlagnahmt und an den Grenzveterinär übergeben.

Dem Rentner droht jetzt gehöriger Ärger: Verstöße gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen können mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro oder mit Haftstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.

Von RND/seb