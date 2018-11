Köln

Die „Adam sucht Eva“-Teilnehmer Gina-Lisa Lohfink (32) und Martin (28) sitzen gemeinsam am Strand, essen Hummer, trinken Wein – und verstehen sich einfach prächtig: Besser hätte das erste romantische Date in der neuen Staffel der RTL-Reality-Show am Samstagabend kaum laufen können. Erst am Ende wird die traute Zweisamkeit unliebsam unterbrochen.

Schon an Bord der „Queen Atlantis“ kommen sich die Nackt-Kandidaten Gina-Lisa und Martin näher, beim romantischen Dinner am Strand wird das Kennenlernen dann noch intensiviert. Dabei steht der Student aus Chemnitz eigentlich gar nicht so auf die großen Vorzüge seines prominenten Gegenübers: „Ich habe ja gesagt, dass ich nicht so auf Plastisches stehe. Aber ich finde es ganz okay bei ihr“, meint der 28-Jährige. „Es ist ja jetzt nicht so viel gemacht.“ Wie auch immer, bei Hummer und Wein stimmt definitiv die Chemie.

„Adam sucht Eva“: Romantisches Dinner von Gina-Lisa und Martin wird jäh unterbrochen

Das romantische Dinner wird dann allerdings jäh unterbrochen: Marina, die Neue auf dem Schiff, setzt sich zu den beiden und löchert ihr „Vorbild“ Gina-Lisa mit Fragen. Martin ist „ein bisschen verärgert, wenn man es so sagen darf“, und auch Gina-Lisa scheint nicht sonderlich begeistert von dem ungebetenen Dinner-Gast.

Der Gegenseitigen Sympathie zwischen Gina-Lisa und Martin tut das am Ende aber keinen Abbruch: „Martin ist ein ganz schöner Mann. Nicht nur sein Aussehen, sondern auch sein Charakter“, findet das Erotik-Modell. Und Martin geht gleich aufs Ganze: „Wenn du magst, kann man sich ja mal, wenn wir hier runter sind, abends treffen und einfach gucken, wo die Reise hingeht.“ Gina-Lisa ist begeistert: „Das fände ich schön.“ Ganz klar, zwischen den beiden hat es definitiv gefunkt.

Weniger begeistert ist Gina-Lisa dagegen von Marina: „Die ist so nervig. Die geht in mein Hirn rein und kommt am Po wieder raus.“ Freunde werden die beiden vermutlich nicht mehr...

Von RND