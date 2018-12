München/Berlin

Der ADAC rechnet in diesem Jahr mit deutlich mehr Verkehrstoten in Deutschland. Wie der Autoclub am Donnerstag mitteilte, werde die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer voraussichtlich um 3,3 Prozent auf 3285 steigen. Damit rechnet der ADAC mit mehr Opfern als das Statistische Bundesamt, das Mitte Dezember einen Anstieg um etwa ein Prozent prognostiziert hatte.

Anstieg um 15 Prozent

Der ADAC macht für die Entwicklung auch die deutlich erhöhte Zahl von getöteten Radfahren verantwortlich, bei Autoinsassen und Fußgängern sei der Trend hingegen rückläufig. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) erwartet ebenfalls mehr Opfer unter den Radlern. „Wir rechnen mit bis zu 400 getöteten Radfahrerinnen und Radfahrern im Jahr 2018“, sagte eine ADFC-Sprecherin. Bis August seien 307 Radfahrende getötet worden, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um fast 15 Prozent.

Der Autofahrerclub ADAC glaubt, dass die Unfälle bei den Radfahrern damit zusammenhängen, dass immer mehr Senioren sich Elektroräder zulegen und so wieder auf das Rad steigen. Auch in anderen Bereichen gebe es wegen des demografischen Wandels mehr ältere Menschen im Straßenverkehr. „Aufgrund des höheren Lebensalters haben sie ein größeres Risiko für Verletzungen“, betonte der Club.

Überalterte Infrastruktur

Größtes Problem für die Sicherheit von Radfahrern ist nach Einschätzung des Radfahrerclubs ADFC hingegen „die überalterte und dramatisch unterdimensionierte“ Infrastruktur. „Zerschlissene und schlecht einsehbare Bordsteinradwege wechseln ab mit zugeparkten, viel zu schmalen Radfahrstreifen – und die enden dann oft im Nichts oder an der nächsten Baustelle“, kritisierte die Sprecherin. „Das ist frustrierend und gefährlich für alle.“

Deutschland braucht laut ADFC ein bundesweites Investitionsprogramm von mindestens 30 Euro pro Einwohner und Jahr, um die Infrastruktur für Radverkehr auf einen komfortablen und sicheren Stand zu bekommen. Der ADAC forderte wegen der Prognose neue Impulse für die Verkehrssicherheitsarbeit. Es sollte eine Strategie entwickelt werden, wie die hohe Zahl an Verkehrsunfallopfern bis 2030 verringert werden könnte.

Von RND/dpa