Berlin

Weil sie sich kräftig zur Wehr setzte, hat eine 93-Jährige in Berlin gleich zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 10 Uhr klingelten die Unbekannten am Montagmorgen an der Wohnungstür der Seniorin. Wie die Polizei mitteilte, öffnete die Dame nachdem sie das Klingeln zunächst ignorierte.

Plötzlich seien zwei unbekannte Männer die Treppe hinaufgekommen und hätten sich Zugang zur Wohnung verschafft. Die Frau warfen sie dabei zu Boden. Die Seniorin rief lautstark um Hilfe und versuchte, die Einbrecher mit ihrem Gehstock zu schlagen.

Einer der Männer nahm der Frau den Stock ab und hielt ihr den Mund zu. Doch die 93-Jährige biss dem Täter in die Hand und griff ihm fest in den Genitalbereich. Die Männer ließen daraufhin von ihr ab und flüchteten ohne Beute. Die Seniorin erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mkr