85-Jähriger soll Strafe zahlen, weil er sich ausruhte

Der Rentner nahm an einer Haltestellen am Düsseldorfer Bahnhof Platz. © dpa

Ordnungsamt Düsseldorf

In einem Schreiben hat das Ordnungsamt Düsseldorf einen 85-Jährigen dazu aufgefordert, eine Geldstrafe zu zahlen. Dem Senior wird vorgeworfen, sich an einer Haltestelle ausgeruht zu haben. Das sei nicht der „Zweckbestimmung entsprechend“.

Düsseldorf. Das Schreiben an den älteren Herren sorgt in den Sozialen Netzwerken derzeit für jede Menge Diskussionsstoff. Da der 85-jährige Demenzkranke an einer Haltestelle an der Düsseldorfer Friedrich-Ebert-Straße eine achtminütige Pause einlegte und sich ausruhte, soll er nun 35 Euro Bußgeld zahlen. Das berichtete unter anderem die „Bild“-Zeitung. Mitarbeiter des Ordnungsamts beobachteten den herz- und demenzkranken Rentner, der täglich mit seiner Hündin spazieren geht, und notierten sich seine Adresse. Einige Zeit später bekamen er und seine 83-jährige Ehefrau Post vom Amt.

Ein Freund der Rentner postete die Schriftliche Verwarnung am Wochenende auf Facebook. „Sie benutzten die Anlage des ÖPNV an der vorgenannten Örtlichkeit nicht ihrer Zweckbestimmung entsprechend und nutzten diese als Ruheplatz“, hieß es in dem Schreiben.