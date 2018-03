85-Jährige erhält verlorenen Ehering zurück

Nach Facebook-Aufruf

Nachdem mehr als 1,4 Millionen Menschen den Suchaufruf bei Facebook gesehen hatten, erhielt die gebürtige Niedersächsin ihren Ring zurück. Das Schmuckstück war der 85-Jährigen auf der Damentoilette eines Wirtshauses vom Finger gerutscht.

Passau. Dank des Internets hat eine 85-Jährige ihren in Passau verlorenen Ehering binnen fünf Tagen wiederbekommen. Der Ring war der Seniorin am vergangenen Sonntag (18.3.) auf der Damentoilette eines Wirtshauses vom Finger gerutscht, wie die „Passauer Neue Presse“ schreibt. Die Wirtin suchte via Facebook nach der Besitzerin des goldenen Schmuckstücks mit der Gravur „18.7.55“ - und löste einen Hype aus. Der Facebook-Post wurde bis nach Niederösterreich, Frankreich und Mexiko verbreitet.

Nachdem mehr als 1,4 Millionen Menschen den Post auf der Facebook-Seite des Gasthauses gesehen und ihn 30 000 Mal geteilt hatten, hatte die in Niedersachsen geborene und inzwischen in Niederbayern lebende Besitzerin ihren Ring wieder. „Wer das Lachen von ihr gesehen hat, weiß, dass das genau die richtige Aktion war“, sagte Wirtin Heidi Barnerssoi am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Entscheidend für den Erfolg des Aufrufs war, dass er bis nach Ostfriesland geteilt wurde. Dort bemerkte ihn eine Freundin der Tochter der Besitzerin. Diese informierte die Mutter, so dass der Ring bereits am Freitag wieder am Finger der 85-jährigen Besitzerin steckte. „Ich könnte die ganze Welt küssen!“, freute sich Hannelore Hente dem Zeitungsbericht zufolge.

Auch die Wirtin, die das virtuelle Lauffeuer entfacht hatte, zeigt sich gerührt. „Total irre!“, sagte sie am Samstag der dpa. „Das zeigt doch, dass die Menschen nicht so auf sich fokussiert sind, wie alle immer sagen.“

