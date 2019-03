Dessau-Roßlau

Ein 82 Jahre alter Mann, der beim Baden in einer Pflegeeinrichtung verbrüht wurde, ist tot. Er starb am Montag in einer Spezialklinik, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau sagte. Zunächst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk darüber berichtet. Der Rentner lag seit knapp einer Woche in der Klinik. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit weiter gegen einen 20 Jahre alten Mitarbeiter der Einrichtung. Er soll den Mann zu heiß gebadet haben.

Vor zwei Jahren war in Sachsen-Anhalt ein 79 Jahre alter Bewohner in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis Mansfeld-Südharz beim Baden in viel zu heißem Wasser verbrüht worden. Der Mann starb einige Tage später an seinen schweren Verletzungen. Eine Pflegerin wurde vom Amtsgericht Sangerhausen zu einer Bewährungsstrafe und zur Zahlung von 1000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte die Frau wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen angeklagt.

Zuletzt sorgte außerdem ein ähnlicher Fall in Hannover für Schlagzeilen: Dort duschte eine 84-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims zu heiß, verbrühte sich und starb. Das Amtsgericht entschied im Februar: Die zur Tatzeit 20 Jahre alte Pflegeassistentin ist für den Tod der Seniorin verantwortlich. Sie erhielt eine Bewährungsstrafe von acht Monaten.

Von RND/dpa