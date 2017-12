In der Gemeinde Vals (Österreich) ist es am 25.12.2017 zu einem massiven Felssturz (rechts unten) gekommen. Mehrere Dutzend Anwohner sind von der Außenwelt abgeschnitten.

80 Talbewohner nach Felssturz eingeschlossen

Lautes Getöse am Heiligabend, dann die verschüttete Straße: In Österreich sind Dutzende Menschen in der Tiroler Gemeinde Vals nach einem gewaltigen Felssturz von der Außenwelt abgeschnitten. Sie tragen es mit Fassung.