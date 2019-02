Münster

Eine laut Polizei echte Picasso-Vase hat ein Mann im Zug vergessen – jetzt ist das teure Stück weg. Der 76-Jährige war am 15. Februar von Kassel nach Düsseldorf unterwegs, wie die Bundespolizei in Münster am Dienstag mitteilte. Beim Umsteigen in Hamm ließ er demnach eine große Einkaufstasche mit dem blauen Schriftaufdruck „Neumeister – Alte Kunst – Moderne“ in dem Großraumwagen zurück. Noch auf dem Bahnsteig fiel ihm seine Vergesslichkeit auf und er verständigte das Bahnpersonal, das den Zugleiter anrief. Der habe sofort nachgesehen, aber die Tasche sei schon nicht mehr auffindbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

In der Tasche befand sich laut Polizei das Original eines Keramikkruges von Pablo Picasso aus dem Jahr 1953 mit dem weltbekannten Motiv „Le Hibou“ (Die Eule). „Wir gehen zu 100 Prozent davon aus, dass es sein Eigentum ist“, sagte der Sprecher. Der 26 Zentimeter hohe Krug habe nach Angaben des Eigentümers einen Wert von mindestens 10.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Unterschlagung.

Von RND/dpa