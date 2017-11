70 turbulente Jahre voller Hingabe

Hochzeitstag der Royals

Am Montag feiern Königin Elizabeth II. und Prinz Philip ihren 70. Hochzeitstag. Es ist eine Ehe, in der insbesondere Toleranz eine große Rolle gespielt hat. Für die Monarchin ist er ihre Stärke und ihr Halt, wie sie auch schon öffentlich betonte. Er musste dagegen viele Kompromisse eingehen und sich unterordnen, was er auch mit seinem schwarzen Humor kompensiert.

London. Es war ein grauer Tag, kalt dazu, in ohnehin grauen Nachkriegszeiten, in denen Großbritannien noch immer unter Entbehrungen und einem strengen Sparzwang mit rationierten Lebensmitteln litt. Die Märchenhochzeit am 20. November 1947 von Prinzessin Elizabeth und Marine-Offizier Philip Mountbatten sollte ablenken, als Stimmungsaufheller die Moral der Nation aufbauen, dem Land etwas Glamour verleihen.

Es ist bezeichnend, dass schon die Vermählung der beiden auch ein Dienst am Volk darstellte. Sie habe London erstmals seit dem Krieg einen Blick auf Prunk und Farbe ermöglicht, befand der „Guardian“, nachdem Tausende Menschen am Straßenrand dem schönen Paar zugejubelt hatten, als sie von der Westminster Abbey zurück in den Buckingham-Palast fuhren.